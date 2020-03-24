Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под протоколом заседания ТКГ от 11 марта набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса президента Украины под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Как следует из информации на сайте главы государства, созданная 16 марта активистом движения "Видсич" Михаилом Свистовичем петиция набрала уже более 28 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. подписантов, и ожидает своего рассмотрения президентом.

Автор петиции указал, что 11 марта после консультаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком был подписан протокол заседания ТКГ, где наряду с подписями полномочных представителей ОРДО и ОРЛО стоит подпись представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы, подпись Ермака с резолюцией "Согласен" рядом с такой же подписью и такой же резолюцией Козака.

В петиции отмечается, что в протоколе есть решение "по вопросу учреждения Консультативного совета": "На очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)".

"В прилагаемом к протоколу решении речь идет о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса и то в случае согласия", - говорится в петиции.

Автор петиции считает, что таким образом сторонами переговоров в Минске становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт".

"Россия же превращается из агрессора в посредника между воюющими украинцами наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и являются просто местными коллаборационистами российского оккупанта", - подчеркивает он.

В петиции президента Зеленского призывают поручить Кучме и Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания ТКГ 11 марта 2020 года и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители ОРДЛО будут иметь право решающего го