Первый вице-спикер Стефанчук предлагает в ближайшие два месяца проводить заседания Рады по видеоконференции

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа") предлагают на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций.

Текст соответствующего законопроекта №3250 обнародован на сайте парламента в понедельник. Депутаты инициируют временно, в течение 60 дней со дня вступления в силу данного закона, разрешить проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференций.

В законопроекте отмечается, что на пленарном заседании или заседании парламентского комитета в режиме видеоконференции могут рассматриваться исключительно законопроекты, имеющие особую важность и связанные с предотвращением возникновения и распространения, локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, обеспечением национальной безопасности и обороны, экономическим благосостоянием и правами человека.

Законопроект предполагает, что решение о проведении пленарного заседания в режиме видеоконференции может принимать председатель Верховной Рады по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов Украины от конституционного состава парламента.

Во время проведения пленарного заседания парламента в режиме видеоконференции в зале, где оно проходит, могут присутствовать только председатель Верховной Рады, его первый заместитель и вице-спикер, а также докладчик законопроекта, председатель или представитель определенного главным комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой депутатской фракции или группы, сотрудники аппарата Рады, обслуживающие пленарные заседания. Другие народные депутаты Украины принимают участие в пленарном заседании в режиме видеоконференции.