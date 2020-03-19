Политика

19:15 19.03.2020

Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства - Пристайко

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Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства - Пристайко

В опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего Восточного партнерства, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, комментируя предложения Европейской комиссии относительно новых политических задач для Восточного партнерства после 2020 года.

Как сообщает служба вице-премьера в четверг, речь идет о распространении преимуществ Общего рынка ЕС на страны-партнеры, поддержку присоединения партнеров к Совместной зоне платежей в евро, активизации процессов заключения соглашений об Общем авиационном пространстве.

Пристайко подчеркнул, что важными для Украины являются новые элементы сотрудничества в рамках Восточного партнерства, в частности здравоохранение. Речь идет о поддержке стран в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе Covid-19.

"Нашим приоритетом является углубление секторального интеграции, увеличение связей, объединяющих наши экономики и общества… Восточное партнерство после 2020 должен быть действенным дополнительным инструментом нашей интеграции в ЕС. Над этим и будем дальше работать с партнерами и ожидаем соответствующие результаты саммита Восточного партнерства в июне 2020", - отметил вице-премьер.

Теги: #еврокомиссия #партнерство #вице_премьер
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