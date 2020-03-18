Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

Кабинет министров Украины предоставил Государственной пограничной службе право пропускать украинцев на въезд в Крым и выезд из Крыма во время карантина и временного ограничения работы КПВВ при наличии гуманитарных потребностей.

В частности, решение предусматривает, что выезд с временно оккупированной территории Крыма и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Государственной пограничной службы с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.