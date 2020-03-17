Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

Кандидата на мэра Херсона от партии "Слуга народа" изберут путем публичного выдвижения, сообщил народный депутат Александр Дубинский.

На пресс-конференции в Киеве во вторник он отметил, что люди и местные громады смогут выдвинуть своего кандидата на местных выборах через сайт zekomandaregion.kherson.ua, который начал работу во вторник.

"Предлагаем сначала начать отбор кандидата на мэра Херсона через публичное выдвижение. То есть, фактически, это возможность громад предложить своего кандидата, предоставить ему рекомендации, и предоставить подписи на его поддержку для того, чтобы это был ваш кандидат, чтобы мы вам его не привозили из Киева, не привозили и не спускали на парашюте из Херсона, из администрации или из Верховной Рады, а для того, чтобы это был человек, которого воспримут в первую очередь херсонцы, который понимает проблемы города и который сможет решать их наиболее эффективно", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Дубинский отметил, что, это, фактически, первое в Украине публичное выдвижение мэра на местных выборах.

Кроме того, при помощи этой платформы люди смогут предложить кандидатов в местные советы разных уровней.

"Мы хотим, чтобы именно громады предлагали тех людей, которых они хотят видеть председателями ОТГ, председателями городов и депутатами областных, районных и сельских громад", - пояснил депутат.

Он добавил, что кандидаты пройдут проверку на детекторе лжи.

"Мы будем готовы, если к нам присоединится как можно больше людей в саму нашу команду. Я думаю, что в ближайшее время мы представим избирательный штаб уже в Херсонской области, проедем по самым большим городам, поговорим с людьми, послушаем про их проблемы, их предложения, и будем отстраивать партийную уже структуру на местах, что является, я думаю, залогом победы на этих местных выборах вместе с людьми", - резюмировал Дубинский.