Политика

12:27 17.03.2020

Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

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Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в начале следующей недели.

"Я думаю, что следующее (внеочередное пленарное заседание – ИФ) может быть в начале следующей недели, если не случиться каких-либо форс-мажоров – тогда будем делать на этой неделе", - сказал Арахамия на брифинге во вторник в Киеве.

Он отметил, что народные депутаты работают таким образом, чтобы "за 24 часа, если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию".

Теги: #арахамия #рада #заседание
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