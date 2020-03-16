Политика

12:03 16.03.2020

Порошенко: Цивилизованный мир не признал и не признает незаконной аннексии украинского Крыма Россией

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Порошенко: Цивилизованный мир не признал и не признает незаконной аннексии украинского Крыма Россией

Цивилизованный мир никогда не признает результатов т.н."референдума" в Крыму 16 марта 2014 года и аннексии украинского полуострова Российской Федерацией, написал на своей странице в Facebook в понедельник пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Шесть лет назад российский агрессор устроил на нашей крымской земле свой незаконный референдум. Под дулами российских автоматов произошло показательное издевательство над украинским суверенитетом и территориальной целостностью. На весь мир Кремль продемонстрировал свое пренебрежение международным правом и принципами добрососедства. И получил законное наказание, которое и сегодня сдерживает его враждебные аппетиты, а также постоянно приближает день возвращения Крыма под украинский суверенитет", - написал Порошенко.

Политик выразил благодарность всем международным партнерам Украины за позицию непризнания незаконной аннексии Крыма, противодействие ползучей оккупации акваторий Черного и Азовского морей и твердую поддержку борьбы Украины за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

Теги: #крым #порошенко #аннексия
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