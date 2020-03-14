Порошенко хочет знать, кто поручил Ермаку подписать протокол ТКГ от 11 марта

Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить информацию о том, на основании каких директив глава Офиса президента Андрей Ермак подписал протокол заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив - равнозначно государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", - подчеркнул Порошенко в заявлении, обнародованном пресс-службой "Евросолидарности".

"Мы требуем от президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его Офиса ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки", - заявил он.

Также Порошенко обратился к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с требованием начать уголовное производство касательно действия с признаками государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также злоупотребления властью.

Как сообщалось, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета планируют подписать 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

По имеющейся информации, в состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.