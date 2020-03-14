Политика

16:06 14.03.2020

Порошенко хочет знать, кто поручил Ермаку подписать протокол ТКГ от 11 марта

2 мин читать
Порошенко хочет знать, кто поручил Ермаку подписать протокол ТКГ от 11 марта

Президент Украины Владимир Зеленский должен предоставить информацию о том, на основании каких директив глава Офиса президента Андрей Ермак подписал протокол заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - это именно путь к ползучей капитуляции. Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив - равнозначно государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", - подчеркнул Порошенко в заявлении, обнародованном пресс-службой "Евросолидарности".

"Мы требуем от президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его Офиса ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки", - заявил он.

Также Порошенко обратился к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с требованием начать уголовное производство касательно действия с признаками государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также злоупотребления властью.

Как сообщалось, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета планируют подписать 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

По имеющейся информации, в состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Теги: #ткг #порошенко #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:56 14.03.2020
В "Слуге народа" обсуждают инициативу по консультативному совету в ТКГ – появилось "обращение к обратившимся"

В "Слуге народа" обсуждают инициативу по консультативному совету в ТКГ – появилось "обращение к обратившимся"

16:26 13.03.2020
Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

16:11 13.03.2020
Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

16:11 13.03.2020
Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

16:01 13.03.2020
Украина в свое время в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины"

Украина в свое время в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины"

15:49 13.03.2020
Ермак: в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО

Ермак: в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО

15:28 13.03.2020
В Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО

В Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО

15:02 12.03.2020
Офис президента должен дать полную информацию о договоренности между Ермаком и Козаком, заявляет нардеп Геращенко

Офис президента должен дать полную информацию о договоренности между Ермаком и Козаком, заявляет нардеп Геращенко

23:11 11.03.2020
ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

18:22 11.03.2020
Порошенко считает, что в пересмотре закона о языке нет никакой необходимости

Порошенко считает, что в пересмотре закона о языке нет никакой необходимости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата не состоялась 12 марта из-за карантина, лидеры еще могут встретиться в Берлине в апреле – Ермак

Ермак: речь не идет о правовом признании представителей ОРДЛО и прямых переговорах с ними

Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

Литва устанавливает контроль на внутренних границах ЕС и закрывает въезд иностранцам

Зеленский призвал Кабмин создать ведомственную награду для награждения добровольцев

Консультативный совет в ТКГ привлечет к переговорам в Минске лидеров мнений и это не будут переговоры с ОРДЛО – замглавы фракции "Слуга народа"

Глава ОП Ермак заверил депутатов от "Слуги народа", что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены – замглавы фракции

Ряд депутатов "Слуги народа" требуют не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО

Законопроект о коронавирусе вводит ответственность за несоблюдение карантина

Кабмин назначил трех, переназначил 17 и уволил 12 замминистров и госсекретарей министерств

ЕС готов активировать положение о кризисе, разрешающее бюджетные стимулы

Кернес считает, что объективных оснований для карантина в Харькове нет, но постановление Кабмина "не оставило выбора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА