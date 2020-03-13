Политика

21:09 13.03.2020

Консультативный совет в ТКГ привлечет к переговорам в Минске лидеров мнений и это не будут переговоры с ОРДЛО – замглавы фракции "Слуга народа"

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Консультативный совет в ТКГ привлечет к переговорам в Минске лидеров мнений и это не будут переговоры с ОРДЛО – замглавы фракции "Слуга народа"

Консультативный совет, который может быть создан в рамках политической подгруппы ТКГ в Минске, привлечет к переговорам лидеров мнений, и это не является прямыми переговорами с так называемыми ОРДЛО или признанием "ДНР" и "ЛНР", отмечает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы давно говорили, что хотим отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе. Мы считаем, что позиция Донбасса должны представлять также те жители региона, которые покинули его и переехать на подконтрольную правительству территорию. Поэтому такой консультативный совет может состоять наполовину из жителей, проживающих на оккупированных территориях, и тех, кто оттуда уехал - это будут люди, которых уважают в регионе, которые понимают специфику и потребности региона и является авторитетом по обе стороны линии разграничения", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Кравчук подчеркнула, что о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет и об этом даже речи быть не может.

"Минские соглашения, которые подписывали не мы, прямо предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО в вопросе изменений в Конституцию в части децентрализации. Почему есть эта норма – вопрос к тому, кто санкционировал подписание таких соглашений, то есть к президенту на то время Порошенко. Мы считаем, что если уж унаследованные договоренности обязывают Украину с кем-то консультироваться, то точно лучше это делать не с главарями боевиков", - отметила она.

Кравчук указала, что в международно-правовом плане ничего, по сути, не меняется. "Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, выбрали путь остаться с Украиной – даже ценой переезда из родных городов и сел", - пояснила она.

По ее словам, Консультативный совет – это совещательный орган при политической подгруппе в Минске, который должен усадить за стол не политиков, а лидеров мнений и сообщества. "Его решения будут иметь вид рекомендаций для политической подгруппы. Более того, он еще не создан, а будет создан 25 марта", - добавила она.

Теги: #консультативный_совет #ордло
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