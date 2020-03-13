Ермак: в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, которые удерживаются в ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, которые находятся и удерживаются на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Самое главное решение, которое было принято на последнем заседании ТКГ в Минске, я считаю, что это произойдет, и Украина сделает всё для того, чтобы в течение ближайших месяцев мы вернули всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он на брифинге в ОП в пятницу в Киеве.