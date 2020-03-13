Политика

15:28 13.03.2020

В Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО

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Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 11 марта были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, пишет ZN.UA, ссылаясь на решение ТКГ, переданное источником в переговорной группе.

По информации издания, в протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ, копия которого опубликована на сайте издания.

Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Теги: #минский_протокол #ткг #ордло
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