Инициатива властей Новгорода-Северского по портретам Ленина и Сталина в центре города отвечает духу креативной декоммунизации - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, если скрыть за решеткой мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенных на водонапорной башне в центре г.Новгород-Северский Черниговской области и подписать "Палачи украинского народа", как это предложили городские власти в качестве альтернативы демонтажу, это будет хорошим и резонансным примером.

"Это оригинальный ход. Это будет действительно переопределение. В рамках движения креативной декоммунизации это точно будет соответствовать ее духу. И я хочу сказать, что это будет очень хороший резонансный пример для всей страны", - сказал Дробович в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя соответствующую инициативу властей Новгород-Северского.

В то же время, он подчеркнул, что все равно это должно быть надлежащим образом оформлено в соответствии с законом. То есть нужно, чтобы эти портреты были признаны произведениями искусства или переданы на баланс какому-то местному музею.

"Тогда идея с этими решетками - это будет и законно, и работать на обеззараживание этого наследия. Идеально, чтобы снизу там стоял информационный стенд на разных языках, который бы рассказывал, почему эти люди "за решеткой". Сам факт мышления местной власти в таком духе можно только приветствовать. Кто-то будет критиковать, но это и есть работа с наследием и памятью", - добавил Дробович.

В свое время, бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович выступал против такой инициативы властей. "Это противоречит закону. Поэтому – демонтировать", - комментировал он.

Как сообщалось, мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре г.Новгород-Северский на водонапорной башне 1901 года постройки рядом с базарной площадью. УИНП констатирует, что данные мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть уведомлена еще в 2017 году. Также Институт обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию с просьбой расследовать наличие портретов в городе.

Позже в сентябре 2018 года прокуратура Черниговской области открыла дело по факту пропаганды символики тоталитарного режима в Новгороде-Северском. Также прокуратура направила письмо к горсовету с предложением провести демонтаж данных портретов.

В свою очередь, Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления, не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом. Позже Новгород-Северский горсовет своим решением отказался демонтировать изображения. В свою очередь, местный голова Олег Бондаренко заявил, что город планирует повесить на портреты решетку, а также установить табличку с надписью "Палачи украинского народа".

В прокуратуре области отметили, что на данный момент в ходе расследования уголовного производства решается вопрос о назначении искусствоведческой экспертизы с целью установления, являются ли указанные мозаичные изображения памятниками или памятными знаками, которые подлежат демонтажу.



Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".