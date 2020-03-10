Для Украины важно сотрудничество с МВФ, продолжается работа над законопроектом о функционировании банковской системы - Зеленский в интервью Bloomberg

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ - ИФ) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа - ИФ) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделали, - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Президент Украины указал в интервью, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам, отмечает пресс-служба президента.

"Не только Офис президента, не только Малюська (министр юстиции Денис Малюська - ИФ), а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Зеленский назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы всё и прорабатывают", - пояснил президент.