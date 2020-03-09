Политика

17:01 09.03.2020

Глава ЕК удовлетворена координацией работы со странами ЕС в борьбе против Covid-19

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Глава ЕК удовлетворена координацией работы со странами ЕС в борьбе против Covid-19

Европейская комиссия проводит каждую неделю совещания высокого уровня, чтобы следить за тем, какие оперативные действия требуются для предупреждения распространения коронавируса, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Я констатирую с большим удовлетворением, что на местах предпринимаются процедуры, что есть хорошая связь, хороший анализ мер, которые должны быть приняты", - сказала глава ЕК в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по случаю первых 100 дней работы во главе Еврокомиссии.

"Не все решения, принимаемые в государствах-членах, идентичны. Это ясно. Но связь и координация между 27 государствами-членами и между этими странами и комиссией теперь функционирует эффективным образом и без помех", - заявила председатель ЕК.

На вопрос о совершенствовании мер реагирования, в том числе, учете кризиса коронавируса в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, фон дер Ляйен ответила, что трудно предвидеть, каким окажется новый кризис. "Задача для нас в комиссии быть всегда готовыми реагировать с помощью хорошо отработанных моделей, и коронавирус - типичный пример этому. Мы использовали модели, которые существовали для других кризисов. Мы объединили их для реакции. Но сегодня мы не знаем, каким будет следующий кризис", - объяснила глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, какими налоговыми и бюджетными мерами Еврокомиссия преодолевать экономические последствия эпидемии коронавируса, грозящей рецессией, она сказала, что ЕК находится в постоянном контакте с властями государств-членов, представителями промышленности и другими партнерами.

"Что касается макроэкономической стороны, я нахожусь в тесном контакте с (председателем Европейского центрального банка - ИФ) Кристин Лагард. Мы готовим совещание министров финансов, которое состоится на следующей неделе. Они обсудят ситуацию и возможные действия на уровне Европейского союза", - сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, изучаются возможности применения в складывающихся условиях гибкого подхода к требованиям бюджетной дисциплины, изучаются возможные перспективы действий в чрезвычайных обстоятельствах. "Конечно, есть также координация реакции и действий на всех уровнях", - пояснила председатель Еврокомиссии.

Теги: #ес #еврокомиссия #коронавирус
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