Команда представительства президента в АРК подаст в отставку, если будет решение по водоснабжению Крыма - Ташева

Возобновление водоснабжения Крыма до полной деоккупации полуострова невозможно и лишь ухудшит ситуацию, считает заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Тамила Ташева.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя заявление Шмыгаля по поводу возобновления водоснабжения Крыма.

"Дискуссия о заботе о гражданах и т.д. не в первый раз идет… Причины две - российский нарратив и отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков, не буду перечислять все причины)", - написала Ташева.

"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство касательно крымских вопросов, в частности воды", - уточнила она.

Ташева сообщила, что никакого решения по водоснабжению Крыма на данный момент нет, но если оно будет возобновлено, она подаст в отставку, как и вся команда представительства президента в Крыму.

"Позиция Представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.