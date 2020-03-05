Политика

09:19 05.03.2020

Рябошапка: никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

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Рябошапка: никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины, народным депутатом Петром Порошенко.

"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он в среду вечером в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, правдива ли информация о том, что от него в Офисе президента Владимира Зеленского требовали подписать три подозрения Порошенко.

Теги: #рябошапка #порошенко
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