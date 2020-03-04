Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

Роман Жуковский и Игорь Коростелев отказались от предложенных им постов министра экономики и министра промышленного развития и оборонного комплекса, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Корыстылев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", – написал Гончаренко в Телеграм-канале в среду.

Ранее, по словам источника агентству "Интерфакс-Украина" стало известно об отказе Тимофея Милованова продолжить работу в Кабмине.