Политика

13:26 04.03.2020

Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

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Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

 Роман Жуковский и Игорь Коростелев отказались от предложенных им постов министра экономики и министра промышленного развития и оборонного комплекса, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Корыстылев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", – написал Гончаренко в Телеграм-канале в среду.

Ранее, по словам источника агентству "Интерфакс-Украина" стало известно об отказе Тимофея Милованова продолжить работу в Кабмине.

Теги: #гончаренко #кадры #кабмин
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