Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ведущих украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированный спутниковых версий главных украинских телеканалов, сообщается на сайте Офиса президента.

Как отмечают в Офисе, из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - подчеркнул Зеленский, отметив, что альтернативой украинским телеканалом там стало российское телевидение.

В итоге глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, как отмечают в Офисе президента, участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права.