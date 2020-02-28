Политика

17:39 28.02.2020

Депутат предлагает доработать законопроект Зеленского, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по коррупционным делам

2 мин читать
Депутат предлагает доработать законопроект Зеленского, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по коррупционным делам

Проект постановления о возвращении на доработку законопроекта о внесении изменения в ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Соответствующая карточка документа под номером 2620/П появилась на сайте парламента.

Автором проекта постановления выступил народный депутат, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракции "Слуга народа").

"Проект закона Украины о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления (реестр. № 2620), поданный президентом Украины, вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку", - указывается в тексте постановления.

В настоящее время проект постановления направлен на рассмотрение комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря 2019 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 2620, который предлагает дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовного процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствам относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

Теги: #зеленский #коррупция #залог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 28.02.2020
Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов

14:52 27.02.2020
83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

17:32 26.02.2020
Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

13:52 26.02.2020
Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

11:45 26.02.2020
Зеленский: Канал "ATR" не лишится господдержки и продолжит вещание

Зеленский: Канал "ATR" не лишится господдержки и продолжит вещание

11:40 26.02.2020
До конца года Украина вместе с Socar откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан

До конца года Украина вместе с Socar откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан

11:37 26.02.2020
Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

11:30 26.02.2020
Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

11:05 26.02.2020
Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

10:54 26.02.2020
Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

ПОСЛЕДНЕЕ

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в Идлибе - глава МИД Люксембурга

В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

Четверо украинцев с "Diamond Princess" госпитализированы с коронавирусом

Наконечный: Треть населения Украины получает пенсии менее 2 тыс. грн

В Конституции должна быть закреплена крымскотатарская национальная автономия - Рахманин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА