Депутат предлагает доработать законопроект Зеленского, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по коррупционным делам

Проект постановления о возвращении на доработку законопроекта о внесении изменения в ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Соответствующая карточка документа под номером 2620/П появилась на сайте парламента.

Автором проекта постановления выступил народный депутат, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракции "Слуга народа").

"Проект закона Украины о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления (реестр. № 2620), поданный президентом Украины, вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку", - указывается в тексте постановления.

В настоящее время проект постановления направлен на рассмотрение комитета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря 2019 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 2620, который предлагает дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовного процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствам относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.