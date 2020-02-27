Политика

15:46 27.02.2020

В Конституции должна быть закреплена крымскотатарская национальная автономия - Рахманин

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В Конституции должна быть закреплена крымскотатарская национальная автономия - Рахманин

В Конституцию должны быть внесены изменения, предусматривающие создание на территории Крымского полуострова национальной автономии крымских татар как коренного народа Украины, считает председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.

"Обязательно должен быть принят закон "О коренных народах". Это не просто восстановление исторической справедливости, это еще и некие политические предпосылки, которые дают очень четкие сигналы активной части украинского населения в Крыму - крымским татарам, которые являются самыми активными проводниками украинских идей на оккупированных территориях. Они это заслужили и это необходимая история", - заявил Рахманин в четверг на презентации плана "Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Следующим шагом после законопроекта о коренных народах, по мнению руководителя фракции "Голос", должно стать внесение в Конституцию нормы о создании в Крыму национальной автономии крымских татар в составе Украины.

"И дальнейший шаг, который на самом деле предоставляет дополнительные правовые основания для того, чтобы ставить под сомнение даже теоретически вопрос принадлежности Крыма (…) - это необходимость внесения изменений в Конституцию, которые бы узаконивали создание де-юре, а вскоре и де-факто крымскотатарской национальной автономии. Это право крымских татар, как коренного народа. Это не просто восстановление исторической справедливости, а и политико-правовой шаг, который увеличивает шансы Украины доказывать украинскую принадлежность Крыма, доказывать право на восстановление этих территорий в границах Украины. Это дополнительное средство, которым нужно пользоваться, я уже и не говорю о том, насколько это мощный сигнал для крымских татар, которые давно ждут от нас этого шага и, как депутат, я считаю, что это наш долг", - добавил Рахманин.

Как сообщалось, в четверг 27 февраля политическая партия "Голос" представила свой план по возвращению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым под названием"Голос разума: Стратегия холодной деоккупации". Стратегия состоит из восьми этапов, срок ее реализации составляет около семи лет - по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состоятся первые местные выборы. В тексте документа указано, что при идеальных условиях это может произойти и за четыре года.

Теги: #татары #голос #рахманин
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