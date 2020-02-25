В ОПЗЖ заявляют, что нынешняя власть ничего не делает для предоставления украинцам доступной ипотеки

Власть уже полгода обещает для украинцев программу по доступному ипотечному кредитованию, но ничего для этого не делает, заявляет член политсовета киевской организации партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Михаил Наконечный.

"Возможно, Гончарук так пошутил во время телешоу, но почему-то в студии никто не смеялся. Это действительно похоже на правду. Особенно если говорить о тех людях, которые взяли долгосрочные долларовые кредиты при курсе грн к доллару 8 на двадцать лет и сейчас еще их отдают", – заявил политик в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Наконечный подчеркнул, что в сфере ипотеки чиновник и банкиры зарабатывают на украинцах огромные деньги, а также выразил уверенность, что государство должно сначала разработать доступную ипотечную программу и только потом о ней говорить.

"Сначала нужно снизить учетную ставку Нацбанка, а потом уже говорить обо всем остальном. У нас власть уже и рынок земли открыла, и коммуналку снизила, промышленное производство и социальные стандарты повысила. Когда я слышу такие заявления от президента, премьер-министра, то иронически улыбаюсь, ведь они оторваны от реальности. Вот когда доступная ипотечная программа заработает, то президент должен выйти и сказать: у нас 100 или 200 тыс. человек воспользовались нашей уникальной программой государственного кредитования. Мы уже полгода слышим о доступной ипотеке, но власть для этого ничего не делает", – резюмировал Наконечный.