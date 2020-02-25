Политика

15:39 25.02.2020

Зеленский выступает за гарантированный рынок сбыта украинского угля, создание Госкомитета углепрома

2 мин читать
Зеленский выступает за гарантированный рынок сбыта украинского угля, создание Госкомитета углепрома

За гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание государственного комитета по угольной промышленности выступает президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.

По словам президента, сейчас Украина добывает больше угля, чем может продать, но это не должно быть проблемой шахтеров. "Задача профильного министра – определить, каким должен быть энергобаланс, какая доля должна принадлежать тепловой генерации", – указал Зеленский.

Он также поддержал идею представителей отрасли о создании Государственного комитета по угольной промышленности.

"Мы это обязательно сделаем", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент считает необходимым создать координационный центр трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером-министром развития громад и территорий Денисом Шмыгалем при обязательном участии в нем представителей угольных предприятий, местной власти, в частности, глав облгосадминистраций.

"Проблемы дальнейшего развития отрасли должны решаться систематически и системно", – констатировал глава государства.

Помимо этого, он сообщил, что Министерству развития громад и территорий необходимо разработать программу справедливой трансформации угольных территорий, которая будет включать, в частности, программу доступа к образованию детей работников угольной отрасли и поддержку пожилых людей.

По его словам, согласно этой программе, ни одна шахта не может быть закрыта до тех пор, пока ее работники не будут обеспечены другой работой с достойной оплатой.

"Трансформация угольной отрасли должна быть справедливой. Это длительный процесс, в течение которого будут постепенно создаваться социально-экономические возможности для развития угольных территорий", – подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, он акцентировал внимание на важности комплексного решения вопросов работников отрасли.

"Когда вы говорите с шахтерами о будущем, нужно сначала решить их прошлое. И когда вы решите их проблемы, они только тогда начнут вам доверять. Только так", – констатировал Зеленский.

Теги: #зеленский #уголь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 25.02.2020
Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

14:01 25.02.2020
Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

13:21 25.02.2020
Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

13:06 25.02.2020
Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

14:17 24.02.2020
За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

11:37 24.02.2020
Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого 5-й степени

Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого 5-й степени

14:03 23.02.2020
Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского

20:57 21.02.2020
Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

20:09 21.02.2020
Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

14:30 21.02.2020
Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские рыбаки, задержанные Россией в Азовском море, освобождены вместе с судном – нардеп Мельник

В Раде думают над урегулированием ситуации с решением КС по Верховному суду

"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации планируют внести в Раду до 20 марта, проголосовать за него– до 5 сентября

Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА