Политика

10:31 24.02.2020

Разумков на этой неделе посетит Латвию и Эстонию

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Разумков на этой неделе посетит Латвию и Эстонию

 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит с официальным визитом Латвию и Эстонию.

Как сообщает сайт Верховной Рады, в ходе официального визита в Латвию в понедельник-вторник, он встретится с президентом, премьер-министром и спикером Сейма.

Разумков также планирует посетить в Риге украинский среднюю школу, Музей оккупации Латвии.

Во время официального визита в Эстонию 25-26 февраля Разумков встретится с президентом, министрами обороны и иностранных дел этого государства.

Теги: #латвия #разумков #эстония #визит
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