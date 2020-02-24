Разумков на этой неделе посетит Латвию и Эстонию

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит с официальным визитом Латвию и Эстонию.

Как сообщает сайт Верховной Рады, в ходе официального визита в Латвию в понедельник-вторник, он встретится с президентом, премьер-министром и спикером Сейма.

Разумков также планирует посетить в Риге украинский среднюю школу, Музей оккупации Латвии.

Во время официального визита в Эстонию 25-26 февраля Разумков встретится с президентом, министрами обороны и иностранных дел этого государства.