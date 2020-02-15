Зеленский: мы готовы к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), но не с так называемым руководством ОРДЛО.

"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал Зеленский в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции