Политика

16:37 12.02.2020

В Парламенте собрали 219 подписей за отставку Артёма Сытника - Илья Кива

1 мин читать
В Парламенте собрали 219 подписей за отставку Артёма Сытника - Илья Кива

В Верховной Раде Украины собрано необходимое количество подписей народных депутатов для рассмотрения вопроса отставки директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в эфире телеканала «NewsOne».

«Процесс отставки главы НАБУ Артема Сытника запущен, и вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем заседании Рады. На сегодняшний день уже собрано 219 подписей народных депутатов», - заявил он.

Илья Кива также отметил, что среди нардепов активно обсуждается необходимость отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки.

«Сегодня этот вопрос также остро назрел. Многие члены парламента отмечают его неэффективность, предвзятость, некомпетентность и, как следствие, системные нарушения законодательства. Я не исключаю, что в ближайшие дни начнётся сбор подписей и за его отставку», - подчеркнул он политик.

Согласно законодательству, необходимо собрать 150 подписей, что даст возможность вынести на рассмотрение парламента вопрос об отставке. Это предложение должно поддержать минимум 226 нардепов.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада нначала процесс рассмотрения законопроекта  о земельной реформе. Все другие вопросы, согласно регламенту, будут рассматриваться после принятия решения по этому законопроекту.

Теги: #кива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 22.01.2020
В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

14:30 29.11.2019
Кива рассказал кто стоял за его арестом в 2011 году

Кива рассказал кто стоял за его арестом в 2011 году

16:24 22.11.2019
Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики

Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики

17:49 01.10.2019
Илья Кива обратился в Нацполицию о деятельности замглавы ФПУ Саенко

Илья Кива обратился в Нацполицию о деятельности замглавы ФПУ Саенко

12:28 07.06.2019
Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

14:46 23.04.2019
Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

15:31 22.04.2019
Кива: Украина должна быть парламентской республикой

Кива: Украина должна быть парламентской республикой

18:14 16.04.2019
Освобождение Савченко и Рубана подтверждает падение действующего тоталитарного режима – Кива

Освобождение Савченко и Рубана подтверждает падение действующего тоталитарного режима – Кива

13:06 08.04.2019
Кива: Я готов поддержать всех, кто будет бороться против действующей власти

Кива: Я готов поддержать всех, кто будет бороться против действующей власти

09:59 30.03.2019
Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Законодательную базу избирательного процесса необходимо кардинально реформировать – Кива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Минские соглашения дают возможность сегодня требовать от России мира – Порошенко

Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, принято не будет – глава Офиса президента Ермак

Ермак заявил, что не обсуждал с Козаком вопрос возобновления поставок воды в Крым

У Украины есть четкий план, чтобы местные выборы в 2020 году прошли по всей территории страны - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика санкций ЕС в отношении РФ не изменится, пока не будет прогресса в Минском процессе, заверяет еврокоммисар Варгеи

Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми условиями увеличения инвестиций компаний ЕС – еврокомиссар Варгеи

Временно оккупированные территории не являются препятствием для укрепления отношений ЕС и Украины – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссия считает экономическое развитие Украины высоким приоритетом – еврокомиссар Варгеи

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы в Украине

Еврокомиссар Варгеи и Зеленский обсудили реформы и проблемы нацменшинств в Украине

Разумков: Реформа децентрализации является механизмом создания эффективного управления на местах

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Ермак: я буду и дальше заниматься внешней политикой, Украина должна оставаться в центре внимания и стать "инвестиционной Меккой"

Ермак отмечает важность региональной политики: результаты реформ и инициатив президента должен ощутить каждый украинец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА