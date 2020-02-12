В Парламенте собрали 219 подписей за отставку Артёма Сытника - Илья Кива

В Верховной Раде Украины собрано необходимое количество подписей народных депутатов для рассмотрения вопроса отставки директора НАБУ Артёма Сытника. Об этом народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в эфире телеканала «NewsOne».

«Процесс отставки главы НАБУ Артема Сытника запущен, и вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем заседании Рады. На сегодняшний день уже собрано 219 подписей народных депутатов», - заявил он.

Илья Кива также отметил, что среди нардепов активно обсуждается необходимость отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки.

«Сегодня этот вопрос также остро назрел. Многие члены парламента отмечают его неэффективность, предвзятость, некомпетентность и, как следствие, системные нарушения законодательства. Я не исключаю, что в ближайшие дни начнётся сбор подписей и за его отставку», - подчеркнул он политик.

Согласно законодательству, необходимо собрать 150 подписей, что даст возможность вынести на рассмотрение парламента вопрос об отставке. Это предложение должно поддержать минимум 226 нардепов.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада нначала процесс рассмотрения законопроекта о земельной реформе. Все другие вопросы, согласно регламенту, будут рассматриваться после принятия решения по этому законопроекту.