Политика

17:30 11.02.2020

Украина должна продолжать работу по реформированию, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией – еврокомиссар Варгеи

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Украина должна продолжать работу по реформированию, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией – еврокомиссар Варгеи

Украина должна продолжать работу по реформированию, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи после встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым в Киеве.

"С Дмитрием Разумковым, спикером украинского парламента, обсуждая прогресс с амбициозной программой реформ. Я подчеркнул важность продолжения работы по реформированию, особенно в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, которые также являются ключевыми для экономического развития Украины", - написал он в Twitter во вторник.

Как сообщалось, 11-12 февраля европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи пребывает с визитом в Украине. Предусматривается, что еврокомиссар также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с Европейским союзом. Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств. В рамках визита будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

Ранее Варгеи встретился с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Теги: #оливер_варгеи #еврокомиссия #коррупция #право_выбора
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