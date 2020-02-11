Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии Офиса президента на его странице в Facebook.

В Офисе президента поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.