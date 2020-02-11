Политика

14:59 11.02.2020

Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

1 мин читать
Смена руководителя Офиса президента Украины не повлияет на политический курс государства и проведение важных реформ, подчеркивает Офис Зеленского

Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии Офиса президента на его странице в Facebook.

В Офисе президента поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.

Теги: #опу #зеленский #ермак #богдан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 11.02.2020
Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

Замена глав ОП не приведет к каким-либо изменениям, полагают в ОПЗЖ

14:46 11.02.2020
Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

Назначение Ермака главой Офиса президента может свидетельствовать о готовности идти на уступки Кремля – нардеп Фриз

14:43 11.02.2020
Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

14:37 11.02.2020
Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

14:26 11.02.2020
Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

14:09 11.02.2020
Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

14:02 11.02.2020
Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю

Зеленскому пост президента нравится ответственностью и возможностью войти в историю

13:52 11.02.2020
Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

13:47 11.02.2020
Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов: "история с собакой некрасивая, человек умный, но молодой"

13:38 11.02.2020
Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Зеленский: я не знаю, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: дело Майдана – самое сложное в Украине

Зеленский: Телеграм-каналы не читаю, открывал несколько раз, в них какой-то хаос, "сюр" и много грамматических ошибок

Зеленский считает, что нужно бороться с раскалывающими страну фейками, но не с честными журналистами

Зеленский и Меркель надеются на прогресс 12 февраля в Минске по трем дополнительным участкам разведения на Донбассе – телефонный разговор

Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Госагентства молодежи Ярема задекларировал 500 тыс. грн доходов за 2019 год

Криклий встретится с министром инфраструктуры Польши по вопросам расширения квоты авторазрешений для Украины

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

Глава Госагентства молодежи поддерживает введение программ популяризации волонтерства и общественной деятельности

"Слуга народа" будет работать со всеми, кого назначит президент – замглавы фракции о смене главы Офиса президента

Украина будет иметь серьезные и нормальные отношения с США независимо от результатов выборов - Зеленский

Арахамия ожидает усиления внешеполитических приоритетов после смены главы Офиса президента

Назначение Ермака может означать переход власти на пророссийский курс, считают в "Батькивщине"

Ямочный ремонт должен уйти в прошлое - Зеленский

Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью, но после вывода иностранных формирований

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА