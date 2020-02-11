Политика

14:39 11.02.2020

США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

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США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей – посол Хатчисон

США поддерживают предоставление Украине Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявляет постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Hutchison).

"США поддерживают ЕОР для Украины в НАТО, и, я думаю, что в НАТО для этого есть широкая поддержка", - сказала Хатчисон во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы в Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон.

Как известно, в январе 2020 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Программу расширенных возможностей.

Теги: #сша #хатчисон #нато
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