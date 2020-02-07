Политика

13:01 07.02.2020

Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

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Венгрия сделала украинскому Минобразования два предложения по разрешению "языкового вопроса"

Венгрия сделала два предложения Украине по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства на Закарпатье

"Мы сделали два предложения, и попросил госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение", - сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто на брифинге с вице-премьер-министром Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Киеве в пятницу.

На просьбу оценить сделанные Украиной шаги во исполнение решения Венецианской комиссии венгерский министр ответил, что если бы Будапешт был доволен ситуацией, не высказывал бы новых предложений. "Я очень надеюсь на то, что те два предложения, которые мы высказали сегодня, Министерство образования обдумает. Если бы мы были довольны той ситуацией, которая сложилась, мы бы не делали предложения на улучшение ситуации", - сказал Сиярто.

Он отметил, что Венгрия понимает, что Украина хочет, чтобы все ее граждане умели говорить на украинском языке, однако Будапешт хочет, чтобы венгры, проживающие на Закарпатье, имели и возможность сберечь свой родной язык. "И мы считаем, что эти две цели одновременно можно достичь. Нам кажется, что это вопрос методологического характера", - пояснил министр.

Сиярто добавил, что и украинская, и венгерская цели могут быть достигнуты. По его словам, можно достичь того, чтобы венгры, проживающие в Украине, выучили государственный язык "даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них повышалась"

Также министр указал на то, что Венгрия с радостью поможет финансово и методологически, чтобы преподавание украинского языка в Закарпатье было намного эффективнее.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. В Министерстве образования и науки Украины заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение языковой статьи этого закона на частные школы.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

Теги: #венгры #язык #закарпатье #сиярто
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