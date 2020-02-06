Политика

17:32 06.02.2020

Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

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Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

Законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиа-сообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", - сказал Дезир на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что у ОСБЕ есть беспокойство в связи с некоторыми статьями законопроекта о дезинформации, которые он озвучил на встрече с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским. В частности, особое беспокойство ОБСЕ вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным государственным комиссаром, уполномоченным решать, что считать дезинформацией, большие санкции – от штрафов, эквивалентных EUR3 тыс, до долгосрочных тюремных приговоров, а также то, что журналистам пресс-карту будет выдавать новая государственная организация.

"В целом, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", - отметил Дезир.

Он также добавил, что в дальнейшем очень важным будет развивать в Украине больше инициатив по проверке фактов, изучению медиаграмотности в школе.

"Конечно, мы понимаем, что это долгосрочная стратегия, однако я не думаю, что это возможно, чтобы при помощи одного закона страна избавилась от неправдивой информации", - пояснил представитель ОБСЕ.

Он также отметил, что при встрече Бородянский заверил его в том, что на дискуссию об этом законопроекте будет выделено еще два месяца перед тем, как любое решение будет приниматься парламентом.

"Надеемся, что это время будет полезным для правительства, чтобы еще раз выслушать медиа-сообщества и Ассоциацию журналистов, а также международное сообщество. Мы предоставим юридический анализ этого законопроекта, чтобы четко показать, где есть проблематичные формулировки и какими могут проблемы с этим законом относительно международных обязательств Украины. И мы предложим рекомендации, чтобы разработать другой подход в борьбе з дезинформацией", - пояснил Дезир.

Теги: #дезинформация #дезир #обсе
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