Политика

10:20 06.02.2020

Фракция "Голос" решит поддерживать ли законопроект о рынке земли, когда увидит окончательный текст документа

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Фракция "Голос" решит поддерживать ли законопроект о рынке земли, когда увидит окончательный текст документа

Фракция "Голос" определится со своим решением по голосованию за законопроект в целом о рынке земли после того, как увидит окончательный текст документа, заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк.

"У нас есть своя позиция. Мы подали свои правки. Мы будем бороться за эти позиции до конца. И когда будет окончательно понятно всем народным депутатам, в том числе коалиции и оппозиции, какой финальный текст, наша фракция будет принимать решение", - сказал Железняк журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что фракция знает, каким должен быть рынок земли. "Мы конструктивно подходили к рабочей группе, мы не занимались популизмом, мы занимались тем, чтобы защитить и маленьких фермеров, но ввести рынок земли в этой стране".

Теги: #рынок_земли #голос
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