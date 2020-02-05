Политика

14:14 05.02.2020

Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА

1 мин читать
Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА).

"Уволить Шмыгаля Дениса Анатолиевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно с поданным ним заявлением", - указывается в тексте указа №38/2020, обнародованного пресс-службой президента.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада назначила Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он заменил на должности Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Теги: #ивано_франсковск #зеленский #кадры #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 05.02.2020
Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

14:30 05.02.2020
Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

12:45 05.02.2020
Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

12:38 05.02.2020
Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

12:36 05.02.2020
Кабмин назначил главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества Ярему – Бородянский

Кабмин назначил главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества Ярему – Бородянский

00:36 05.02.2020
Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

00:27 05.02.2020
Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

00:22 05.02.2020
Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

00:09 05.02.2020
Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

00:04 05.02.2020
Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 30% украинцев считают дружественными к Украине Беларусь, Польшу, Германию и США, а РФ назвали враждебной более 70% - соцопрос

Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

Соцопрос "Социс": рейтинг "Слуги народа" – 47,9%, ОПЗЖ – 14,4%, "Евросолидарности" – 12%, "Батькивщины – 8%

Украинцы считают самыми важными проблемами страны войну на Донбассе и низкий уровень зарплат и пенсий - опрос

Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий

Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа"

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

Спикер Палаты представителей американского Конгресса порвала текст обращения Трампа к нации

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА