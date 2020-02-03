Политика

17:32 03.02.2020

Зеленский: в ближайшее время будет названа дата обмена первой части списка удерживаемых лиц в ОРДЛО

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Зеленский: в ближайшее время будет названа дата обмена первой части списка удерживаемых лиц в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в скором времени обществу будет названа дата обмена первой части согласованного в Минске списка удерживаемых лиц в ОРДЛО.

"Второй трэк - это разговор с Российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ. Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #обмен_пленными #ордло
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