Политика

10:44 30.01.2020

Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

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Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

Информация, которую может предоставить пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко следствию по Иловайской трагедии в конце августа 2014 года, представляет большую ценность для установления истины в деле, но пока он свидетельские показания не давал, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Говорить о том, будет ли какой-то процессуальный статус у пятого президента (в деле об Иловайской трагедии – ИФ), мы не можем. Если следствие установит наличие оснований для привлечения к ответственности, тогда, очевидно, мы примем соответствующее решение", - сказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Генпрокурор рассказал, что следствие дважды приглашало Порошенко на допрос как свидетеля, но дважды он не приходил. "Таким образом, в настоящее время мы не получили показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время… он обладает той информацией по поводу Иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Рябошапка затруднился ответить, будут ли следователи направлять повторно повестку на допрос Порошенко, отметив, что это решение принимают следователи и прокуроры, которые занимаются этим делом.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском боевики и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по так называемому "зеленому коридору".

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В октябре 2019 года стало известно, что Главная военная прокуратура Украины намерена дополнительно допросить всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске. Главная военная прокуратура сообщила, что проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса президента. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что расследование Иловайской трагедии приведет к результатам.

Полный текст интервью с Рябошапкой будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #рябошапка #порошенко #илловайск
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