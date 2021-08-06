События

14:18 06.08.2021

Венедиктова ожидает в августе завершения третьей экспертизы в рамках расследования Иловайской трагедии

2 мин читать
Венедиктова ожидает в августе завершения третьей экспертизы в рамках расследования Иловайской трагедии

По результатам ожидаемой в августе третьей экспертизы в рамках расследования дела об Иловайской трагедии будут допрошены все, на кого укажет эта экспертиза, отмечает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Расследование продолжается. То, что можно озвучить: было проведено более 900 допросов, было проанализировано более 1600 документов, уже было проведено две экспертизы… Очень бы хотелось, что бы третья экспертиза была завершена в августе… По результатам третьей экспертизы, я думаю, будет новый толчек для нашего расследования", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

При этом она подчеркнула, что следствие продолжает двигаться в том же направлении, которое было определено по результатам первой экспертизы, которая указала, что вторжение российской федерации является основной причиной трагедии.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли ожидать уведомление подозрений высший высокопоставленных лиц государства на то время, генпрокурор сказала: "Понимаем ожидания общества, но правоохранительная система работает в соответствии с теми фактами и документами, которые есть. Можно ожидать допроса всех лиц, на которые нам укажет третья экспертиза, а о подозрениях - мы не работаем на заказ".

Также Венедиктова сообщила, что рассекречивать информацию, что было анонсировано ранее, будет Генштаб, а инициирует этот вопрос СБУ.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.

Теги: #венедиктова #илловайск #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 06.08.2021
Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

13:50 06.08.2021
В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

13:35 06.08.2021
Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

17:50 05.08.2021
Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии

Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии

11:46 31.07.2021
Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

15:01 27.07.2021
Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

Замгенпрокурора Мамедов сообщил, что написал заявление об отставке

00:59 27.07.2021
Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

19:51 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

10:38 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

20:07 25.07.2021
Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

До 40 стран примут участие в саммите Крымской платформы в Киеве

Посол Великобритании: Нормализация отношений с РФ невозможна, пока та продолжает оккупацию территории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall можно получить билеты на матчи с ФК "Шахтер"

Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции

Областная власть должна работать с громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации - Шмыгаль

В Каменец-Подольском ветер сорвал крышу с башни крепости и повредил пристенный корпус

Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

В деле ПриватБанка сколо будет информация по итогам международного поручения – Гришук

Общее количество участников Крымской платформы возросло до 33 - Кулеба

До 40 стран примут участие в саммите Крымской платформы в Киеве

Скоростные электропоезда от Черкасс в Киев будут запущены в 2021 г. - Шмыгаль

Данилюк подал иск в ОАСК к комиссии по отбору главы БЭБ и требует запретить дальнейшие этапы конкурса - юркомпания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА