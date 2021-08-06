Венедиктова ожидает в августе завершения третьей экспертизы в рамках расследования Иловайской трагедии

По результатам ожидаемой в августе третьей экспертизы в рамках расследования дела об Иловайской трагедии будут допрошены все, на кого укажет эта экспертиза, отмечает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Расследование продолжается. То, что можно озвучить: было проведено более 900 допросов, было проанализировано более 1600 документов, уже было проведено две экспертизы… Очень бы хотелось, что бы третья экспертиза была завершена в августе… По результатам третьей экспертизы, я думаю, будет новый толчек для нашего расследования", - сказала Венедиктова журналистам в пятницу в Киеве.

При этом она подчеркнула, что следствие продолжает двигаться в том же направлении, которое было определено по результатам первой экспертизы, которая указала, что вторжение российской федерации является основной причиной трагедии.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли ожидать уведомление подозрений высший высокопоставленных лиц государства на то время, генпрокурор сказала: "Понимаем ожидания общества, но правоохранительная система работает в соответствии с теми фактами и документами, которые есть. Можно ожидать допроса всех лиц, на которые нам укажет третья экспертиза, а о подозрениях - мы не работаем на заказ".

Также Венедиктова сообщила, что рассекречивать информацию, что было анонсировано ранее, будет Генштаб, а инициирует этот вопрос СБУ.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.