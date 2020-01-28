Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Бундестаге представил немецким парламентариям мирный план по урегулированию кризиса на Донбассе, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, "парламентское измерение "нормандского формата" позволит найти тот знаменатель, который поможет мирному урегулированию. Политик особо отметил, что в сложившейся ситуации многое зависит от парламента Украины: именно Верховная Рада должна принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом Минских соглашений. Без их утверждения, убежден украинский парламентарий, невозможно достигнуть мира".

Как сообщалось, 23 января в Сенате Франции также состоялась презентация "Парламентского измерения "нормандского формата" для депутатов верхней и нижней палат французского парламента.

Как известно, в июле 2019 года Медведчук презентовал в Европарламенте "мирный план" по урегулированию ситуации на Донбассе. На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Медведчуком в декабре 2019 года.