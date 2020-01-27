Зеленский надеется, что польские инвесторы оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине

Президент Владимир Зеленский отмечает важность Польши как одного из главных торговых партнеров Украины и надеется, что польские инвесторы оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине.

"Мы согласовали наше дальнейшее экономическое сотрудничество. Польша наш четвертый торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме.

Зеленский также отметил постоянную поддержку Польшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.