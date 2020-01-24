Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

Законопроект "О всеукраинском референдуме" еще требует существенной доработки, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Подготовленный участниками рабочей группы проект закона "О всеукраинском референдуме" не является окончательной редакцией; он еще нуждается в существенной доработке", - написал Стефанчук в пятницу на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил об очередном заседании рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, которое состоялось в пятницу.

Стефанчук подчеркнул, что во время разработки законопроекта участники рабочей группы достигли компромисса по таким дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в его проведении. Он сообщил, что терминологические нормы законопроекта приведены в соответствие с Избирательным кодексом.

По словам Стефанчука, "есть ряд вопросов и, прежде всего, процедурных, о проведении всеукраинского референдума, которые невозможно решить без представителей Центральной избирательной комиссии", министерства цифровой трансформации и одноименного парламентского комитета.