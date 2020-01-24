Политика

17:03 24.01.2020

В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

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В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

Члены Сената и Национального собрания Франции (Национальной ассамблеи) с большим интересом отнеслись к идее "Парламентского измерения "нормандского формата" и выразили готовность подключиться к работе, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений, глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ОПЗЖ, об этом Медведчук сказал после презентации во Франции инициативы относительно создания объединения парламентариев стран – участниц "нормандского формата", призванного способствовать восстановлению мира на Востоке Украины.

"Интерес огромный… И это, безусловно, и радует, и вдохновляет. И мы считаем, что та инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте, в Верховной Раде Украины – создание межфракционного депутатского объединения, – она имеет право на существование, и эти идеи интересны", – сказал политик после состоявшейся встречи.

Он также отметил, что была очень конструктивная беседа с сенаторами и депутатами Национального собрания Франции и многие уже готовы подключиться к работе.

"Более того, мы уже сегодня знаем о том, что реализацию инициативы, которая была зафиксирована в парламенте Украины, о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" поддерживают и готовы в этом участвовать около 40 сенаторов и 26 депутатов Национального собрания Франции", – рассказал Медведчук.

Теги: #медведчук #опзж
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