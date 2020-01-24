ГБР работает в интересах РФ своей позицией в делах по Керченскому проливу и Минским соглашениям, считает Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) работает в интересах РФ и подрывает международную позицию Украины своей позицией в уголовных делах по пересечению Керченского пролива украинскими кораблями и подписанию Минских протоколов, заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Настаиваю, что и по морякам, где правота Украины утверждена Гамбургским трибуналом, решением Совета безопасности ООН, решением Совета ЕС, применены "Азовские пакеты санкций" против России, где четко определено, что Украина действовала правильно, а Россия нарушала закон. У нас ГБР в этом расследовании действует на стороне России", - заявил Порошенко в пятницу после допроса в ГБР.

"По Минским договоренностям Украина все выполняет. Минские договоренности, которые были подписаны 5 и 19 февраля, помогли нам остановить российское нашествие, за невыполнение которых на Россию наложены санкции. У нас на сегодня ГБР действует на стороне России", - добавил политик.

Порошенко считает уголовные производства, в которых он проходит в качестве свидетеля, политическим преследованием.

"Безусловно, это носит характер политического преследования. Пожалуйста, если есть месть Порошенко со стороны руководства государства или правоохранительных органов, - то пожалуйста. Но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и статуса Керченского пролива", - добавил Порошенко.