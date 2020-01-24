Политика

15:38 24.01.2020

Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

1 мин читать
Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном, на которой подчеркнул важность ратификации израильской стороной соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.

Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. Собеседники указали, что с 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем десять раз.

Теги: #зеленский #зст #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 24.01.2020
Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

13:00 24.01.2020
Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

12:21 24.01.2020
Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

12:20 24.01.2020
Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

11:52 24.01.2020
Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

11:00 24.01.2020
Зеленский обсудил с президентом Израиля перспективы двусторонних отношений

Зеленский обсудил с президентом Израиля перспективы двусторонних отношений

10:58 24.01.2020
Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

10:38 24.01.2020
Нетаньяху указал, что Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста

Нетаньяху указал, что Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста

10:31 24.01.2020
Зеленский на встрече с Нетаньяху: украинский народ как никто понимает трагедию евреев во Время второй мировой войны

Зеленский на встрече с Нетаньяху: украинский народ как никто понимает трагедию евреев во Время второй мировой войны

12:18 23.01.2020
Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

Депутаты от "Евросолидарности" пришли в ГБР с требованием не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен законопроектом Минкульта о дезинформации

Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

Публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, нарушают Конституцию Украины – САУ

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

Депутаты от "Евросолидарности" пришли в ГБР с требованием не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

Рабинович: Зеленский отказался посетить форум в Иерусалиме, последовав глупому совету

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС, теперь документ должен ратифицировать Европарламент

Демократы в Сенате оглашают аргументы за отстранение Трампа от власти

Трамп заявил, что ждет на следующей неделе в Белом доме Нетаньяху и Ганца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА