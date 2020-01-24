Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном, на которой подчеркнул важность ратификации израильской стороной соглашения о свободной торговле между государствами, которое Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле.

Были отмечены последние достижения в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма. Собеседники указали, что с 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем десять раз.