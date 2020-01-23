Политика

11:38 23.01.2020

Вероятность досрочного прекращения каденции Рады – 40% - Арахамия

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Вероятность досрочного прекращения каденции Рады – 40% - Арахамия

Вероятность досрочного прекращения каденции Верховной Рады девятого созыва составляет 40%, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - сказал Арахамия в интервью "Украинской правде", опубликованном на сайте издания в четверг утром.

Как следует из вопроса журналиста, пару месяцев назад Арахамия прогнозировал 75%-вероятность, что парламент не доработает до конца своей каденции.

Арахамия также сообщил, что остается главой фракции, и в этом вопросе будет ориентироваться на решение президента Украины Владимира Зеленского.

"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", - сказал глава фракции.

Теги: #верховная_рада #каденция #арахамия
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