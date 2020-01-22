Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пока не удается полностью прекратить огонь на Донбассе, но верит в то, что это возможно.

"Мы не смогли пока что полностью прекратить огонь и перестать терять наших украинцев. Но я не случайно говорю, пока что, потому что я вижу впереди свет, и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свою землю. Война на нашей территории, но мы в своем мозгу все понимаем, что готовы прекратить ее сегодня", - сказал он во время дискуссии в среду в Давосе с основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.