Порошенко расценил назначение адвоката Януковича в руководство ГБР как наступление Антимайдана

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" отмечает, что назначение Александра Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича, первым заместителем председателя Государственного бюро расследований (ГБР) является символом реванша пророссийских сил в Украине, сообщается на сайте политсилы в среду.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя… Бабикова… Ключевое - он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление Антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?", - сказал Порошенко после возложения цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства в Киеве.

Он рассказал, что к партии обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам "заговорить и остановить" расследование дел Майдана, и подчеркнул, что "Европейская солидарность" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.

"Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что "Европейская солидарность" и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не позволим реванш", - сказал политик.

"Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое - свою жизнь, - мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря", - подчеркнул Порошенко.

Согласно информации на сайте ГБР, заместителями директора Бюро стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, Соколов до назначения был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.