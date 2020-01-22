Политика

13:21 22.01.2020

Порошенко расценил назначение адвоката Януковича в руководство ГБР как наступление Антимайдана

2 мин читать
Порошенко расценил назначение адвоката Януковича в руководство ГБР как наступление Антимайдана

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" отмечает, что назначение Александра Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича, первым заместителем председателя Государственного бюро расследований (ГБР) является символом реванша пророссийских сил в Украине, сообщается на сайте политсилы в среду.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя… Бабикова… Ключевое - он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление Антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?", - сказал Порошенко после возложения цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства в Киеве.

Он рассказал, что к партии обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам "заговорить и остановить" расследование дел Майдана, и подчеркнул, что "Европейская солидарность" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.

"Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что "Европейская солидарность" и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не позволим реванш", - сказал политик.

"Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое - свою жизнь, - мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря", - подчеркнул Порошенко.

Согласно информации на сайте ГБР, заместителями директора Бюро стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, Соколов до назначения был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.

Теги: #гбр #порошенко #кадры #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 22.01.2020
Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности: Нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями

Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности: Нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями

11:36 22.01.2020
"Нова Пошта" сменила главу набсовета

"Нова Пошта" сменила главу набсовета

22:22 21.01.2020
Тимошко по решению суда восстановлен в должности директора теруправления ГБР в Полтаве

Тимошко по решению суда восстановлен в должности директора теруправления ГБР в Полтаве

14:20 21.01.2020
В Днепре ГБР задержало на взятке 50 тыс. грн оперуполномоченного Нацполиции

В Днепре ГБР задержало на взятке 50 тыс. грн оперуполномоченного Нацполиции

18:47 20.01.2020
В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

16:00 18.01.2020
Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

15:18 18.01.2020
Порошенко отменил поездку в Швейцарию, ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК - "Евросолидарность"

Порошенко отменил поездку в Швейцарию, ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК - "Евросолидарность"

19:47 17.01.2020
Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

18:21 17.01.2020
"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

16:06 17.01.2020
В Харькове прокурор требовал взятку за смягчение позиции в судебных дебатах

В Харькове прокурор требовал взятку за смягчение позиции в судебных дебатах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

МИД Украины требует исключить изображение Трезубца из британского "Руководства по противодействию экстремизму"

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

Тимошенко поздравила украинцев с Днем Соборности

Президентом Греции впервые избрана женщина

Трамп пригрозил ЕС 25-процентными пошлинами на авто, если стороны не придут к соглашению по торговле

Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций и госмонополий

"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к минимальной зарплате в стране – Тимошенко

Сенат США утвердил правила проведения процесса импичмента

Республиканцы в Сенате США заблокировали запрос демократов о предоставлении допдокументов по Украине

"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии полностью принять результаты берлинского саммита

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА