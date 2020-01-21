Политика

11:09 21.01.2020

Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

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Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что нынешняя власть, набирая кредиты под "невиданные" проценты, вымывает из украинского бюджета средства и вгоняет украинцев в "долговое ярмо".

"С мая по декабрь 2019-му году в долг снова взяли дополнительно 218 млрд грн. Это означает, что нас продолжают вгонять в долговую яму, потому что для них это заработок миллиардов гривень на нашей с вами беде", - подчеркнула Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Тимошенко убеждена, что сегодня Украине нужна другая стратегия, направленная на интересы людей и развитие страны, а не на выполнение внешних антиукраинских сценариев.

"Глобальные финансовые спекулянты увидели, что мы находимся без руля и парусов, и сразу взяли это под свой "патронат", и теперь они тянут из страны все, что хотят забрать. Нам нужно немедленно это останавливать и наводить в стране порядок. Нам нужно сильное самостоятельное государство, работающее в интересах обычных украинцев", - добавила она.

Теги: #тимошенко #мнение
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