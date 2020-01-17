Политика

20:43 17.01.2020

Проект стратегии безопасности Украины предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ – сайт президента

2 мин читать
Проект стратегии безопасности Украины предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ – сайт президента

Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", рассмотренная на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского в пятницу, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения". В частности, по его словам, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и других.

Зеленский в свою очередь отметил, что к Стратегии есть много разных заметаний и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать ее проект и подать свои предложения. "И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил глава государства.

Теги: #президент #рф #снбо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 17.01.2020
Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

20:29 17.01.2020
Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства, ждет от премьера структурной концепции

Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства, ждет от премьера структурной концепции

20:08 17.01.2020
Гончарук пообещал Зеленскому выполнить поставленные президентом задачи в ближайшее время

Гончарук пообещал Зеленскому выполнить поставленные президентом задачи в ближайшее время

20:01 17.01.2020
Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

19:56 17.01.2020
Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", просит премьера найти решение

Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", просит премьера найти решение

19:47 17.01.2020
Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

19:32 17.01.2020
Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат чиновников

Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат чиновников

19:28 17.01.2020
Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

19:03 17.01.2020
В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

В числе защитников Трампа в деле об импичменте будет юрист, участвовавший в расследовании против Клинтона – СМИ

16:35 17.01.2020
Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства, ждет от премьера структурной концепции

Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", просит премьера найти решение

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат чиновников

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабмина до 4 февраля и скрепили это рукопожатием

"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

Партия "Голос" направила в СБУ и Офис президента запросы о пребывании на территории Украины иностранцев, нарушивших правила въезда в АР Крым

Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ

ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины, независимо от того, уйдет ли оно в отставку

Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана - Пристайко

Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА