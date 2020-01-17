Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - заявил он, передает пресс-служба президента.

Президент предложил членам СНБО сформулировать свои предложения в течение недели.

"После этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что проект был разработан в соответствии со ст. 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу легла избирательная программа президента, а к подготовке были привлечены государственные органы, Национальный институт стратегических исследований, общественные институции и иностранные эксперты.