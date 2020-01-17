"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

Парламентская фракция "Европейская солидарность" направила депутатский запрос об отсутствии на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса президента Андея Богдана, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министра внутренних дел Украины Аресена Авакова.

Как сообщается на сайте партии, запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады. "Зеленским при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737. Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Богдан, который, по информации СМИ, возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, глава СБУ Баканов и министр внутренних дел Украины Аваков", - говорится в запросе.

"Отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считаем неприемлемым", - отмечают в политсиле.

Парламентарии требуют от руководителя Офиса президента Украины, главы СБУ и МВД предоставить официальный ответ на вопрос - принимали они участие в заседаниях оперативного штаба и в случае их отсутствия на заседании ли они в официальном отпуске в это время.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших для идентификации тел и возвращения их в Киев.