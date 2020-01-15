Политика

15:04 15.01.2020

Меркель считает, что необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности – разговор с Зеленским

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Меркель считает, что необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности – разговор с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

"Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Теги: #гтс #зеленский #меркель
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