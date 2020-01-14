Политика

19:06 14.01.2020

Нардеп Наливайченко настаивает на отстранении Гончарука от должности за начисление себе высоких премий

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Нардеп Наливайченко настаивает на отстранении Гончарука от должности за начисление себе высоких премий

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко считает, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его команду необходимо отстранить от исполнения обязанностей за начисление себе премий.

"Начисление огромных премий чиновникам незаконно, и персональную ответственность за это несет премьер", - сказал Наливайченко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, комментируя начисления отдельным министрам и их заместителям премий больших размеров.

По убеждению народного депутата, Счетная палата должна проверить основания такого нецелевого использования государственных средств - "тем более, когда в стране существует задолженность по выплате зарплат, пенсий и других социальных выплат".

"Мы не хотим видеть премьер-министром человека, который не имеет никакой программы развития экономики, наполнения Пенсионного фонда и повышения зарплат... Настаиваю на отстранении такого премьера от должности вместе со всеми его министрами, которые ничем, кроме собственного обогащения за 4,5 месяца не отличились", - отметил депутат.

Теги: #отстранение #гончарук #наливайченко
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